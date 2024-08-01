В «Ауди» были ошеломлены объявлением «Ред Булл» о переходе Джонатана Уитли — репортёр AMuS

Объявление «Ред Булл» о том, что их спортивный директор Джонатан Уитли покидает австрийскую команду, застигло компанию «Ауди» врасплох. Об этом пишет репортёр немецкого издания Auto Motor und Sport Тоби Грюнер.

После того как «Ред Булл» опубликовал заявление об уходе Уитли, ожидалось, что «Ауди» выпустит собственное заявление, приветствуя британского специалиста. Но в «Ауди» сохраняют молчание. По словам Тоби Грюнера, в Ингольштадте были полностью ошеломлены объявлением «Ред Булл», поэтому и не подготовили свой официальный комментарий.

«Похоже, в «Ауди» были полностью ошеломлены заявлением «Ред Булл» о том, что Джонатан Уитли станет новым руководителем их команды. Официального комментария от них пока так и нет», — написал Грюнер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто назначен операционным и техническим директором в «Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Если переход Уитли состоится, он будет работать под началом итальянца.