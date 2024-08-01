Опубликованы первые фото интерьера российского электромобиля

Создатели российского электромобиля Atom опубликовали официальные фотографии интерьера машины. Указывается, что в основе концепции интерьера находятся технологичность и минимализм, а также его функциональность.

Интерьер электромобиля Atom Фото: vk.com/atom.auto

Салон электромобиля будет представлен в двух цветах — тёмном и светлом. На передней панели расположены кнопки переключения режимов движения, управления климат-контролем.

Интерьер электромобиля Atom Фото: vk.com/atom.auto

Также в салоне предусмотрены интерфейсы беспроводной зарядки Qi и разъёмы Type-C. Кроме того, на руле автомобиля будет размещаться сенсорный экран, а также дополнительные клавиши управления.

Интерьер электромобиля Atom Фото: vk.com/atom.auto

Кроме того, создатели отмечают, что объём багажника электромобиля Atom составит 345 литров, однако при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1020 литров.

Интерьер электромобиля Atom Фото: vk.com/atom.auto

Напомним, в серийное производство Atom должен быть запущен в 2025 году. Автомобиль будет обладать задним приводом и запасом хода в 500 километров. Мощность силовой установки оценивается в 205 лошадиных сил.