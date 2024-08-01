Даниэль Риккардо назвал самую главную слабость болида «РБ»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал о самой главной, по его мнению, слабости машины VCARB 01 команды из Фаэнцы.

«У нас был неплохой темп в Спа. Но я по-прежнему считаю, что наши сильные стороны — это скорее медленные повороты, а наши слабости — скоростные.

Поэтому в гонке я не мог побороться с Оконом. Они были довольно быстры на прямой, думаю, что у них была более низкая прижимная сила. При этом он был довольно быстр и в 10-м повороте. Так что да, я думаю, что нам еще нужно немного поработать над скоростью. Но в остальном, в более сложных, извилистых поворотах у нас, кажется, всё в порядке.

Просто сейчас наш главный друг это прижимная сила. Возможно, я наберу немного веса за летнюю паузу, и это нам поможет!» — приводит слова Риккардо Motorsportweek.