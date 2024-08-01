В «Ауди» раскрыли, как Уитли поделит обязанности с Бинотто и когда приступит к работе

Компания «Ауди» официально подтвердила, что спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли станет руководителем их команды Формулы-1, а также рассказала, когда он приступит к своим новым обязанностям и как их поделит с Маттиа Бинотто.

«В лице Джонатана Уитли «Ауди» пополнилась ещё одним высококлассным специалистом для своего амбициозного проекта в Формуле-1. Я рад, что нам удалось заполучить Джонатана, который станет руководителем нашей будущей команды. Джонатан сыграл важную роль во многих победах в Формуле-1 и чемпионских титулах, он имеет большой опыт работы в паддоке и станет очень важной частью нашей команды», — приводит слова генерального директора «Ауди» Гернота Дёлльнера пресс-служба компании.

Сообщается, что Маттиа Бинотто и Джонатан Уитли вместе возглавят новую управленческую команду Sauber Motorsport AG. На своих новых должностях оба будут подчиняться непосредственно Герноту Дёлльнеру, который займёт пост председателя совета директоров Sauber Motorsport AG. Они будут совместно нести ответственность за успех гоночной команды.

При этом декларируется чёткое разделение обязанностей и зон ответственности. Маттиа Бинотто возьмёт на себя управление Sauber Motorsport AG на базе в Хинвиле и техническую разработку будущих гоночных машин, взаимодействуя при этом с Audi Formula Racing GmbH, которая базируется в Нойбурге-на-Дунае, там же разрабатываются моторы «Ауди» для Ф-1.

Джонатан Уитли присоединится к «Ауди» не позднее июля 2025 года. Он станет руководителем непосредственно гоночной команды, сосредоточившись в первую очередь на гонках и спортивных результатах.