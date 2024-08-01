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Джонатан Уитли объяснил мотивы своего перехода из «Ред Булл» в «Ауди»

Джонатан Уитли объяснил мотивы своего перехода из «Ред Булл» в «Ауди»
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Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли объяснил, почему принял решение покинуть чемпионскую команду из Милтон-Кинса и перейти в заводскую команду немецкого автогиганта «Ауди».

«Я очень горжусь тем, что был частью гоночного коллектива «Ред Булл» на протяжении последних 18 лет. Я покину эту команду с приятными воспоминаниями.

Однако возможность сыграть активную роль в качестве руководителя заводской команды в участии «Ауди» в Формуле-1 — это уникальная захватывающая перспектива, и я с нетерпением жду этого вызова. Также я буду рад поработать вместе с Маттиа [Бинотто], которого я знаю много лет и который является правильным человеком для сотрудничества в этом захватывающем проекте», — приводит слова Уитли пресс-служба «Ауди».

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