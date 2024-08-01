«Макларен» продлил контракт с руководителем команды Андреа Стеллой

Команда «Макларен» официально объявила о продлении контракта с Андреа Стеллой, он продолжит быть руководителем гоночного коллектива из Уокинга.

Сообщается, что контракт продлён на несколько лет, но конкретные сроки не называются.

«Для меня большая честь и дальше быть частью команды «Макларен» и продолжать исполнять свои обязанности руководителя. За последние полтора года мы добились больших успехов, и нам предстоит еще многое сделать, чтобы стабильно лидировать в пелотоне. Это очень интересная задача. Успех достигается благодаря слаженной работе команды, и я наслаждаюсь своей ролью, которая позволяет мне раскрывать индивидуальные таланты и вдохновлять людей на совместную работу по достижению наших совместных целей.

Я благодарю Зака Брауна за его доверие ко мне, всю мою управленческую команду и всех моих коллег по команде за их постоянное сотрудничество и поддержку. Вместе мы можем многого достичь», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

Стелла возглавил «Макларен» в декабре 2022 года, с тех пор команда выиграла два Гран-при и еще 18 раз ее пилоты поднимались на призовой подиум.