Кристиан Хорнер анонсировал новую структуру «Ред Булл»

Руководитель и генеральный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер анонсировал изменения в структуре австрийской команды.

«Поблагодарив Джонатана Уитли за его вклад в успех команды, Кристиан Хорнер добавил: «Ред Булл» обладает огромной мощью и глубиной, и это даёт возможность продвигать других членов команды. В ближайшие недели мы объявим о новой структуре команды», — приводит слова Хорнера автоспортивный журналист Крис Медланд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня «Ред Булл» объявил об уходе спортивного директора Джонатана Уитли в конце сезона-2024, он займёт должность руководителя команды «Ауди».

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» покинет глава технического департамента Эдриан Ньюи. Вместе с тем в команде останется продливший контракт советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.