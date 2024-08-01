Зак Браун объяснил, почему «Макларен» продлил контракт с Андреа Стеллой

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун объяснил, почему команда из Уокинга продлила контракт с Андреа Стеллой.

«Я с радостью подтверждаю, что мы продлили контракт с Андреа. Он будет руководителем нашей команды Формулы-1 ещё несколько лет. Его превосходные лидерские качества, опыт и уважение, которым он пользуется в команде и Формуле-1 в целом, означают, что мы не могли бы найти лучшего специалиста, который смог бы продолжить борьбу за лидерство в пелотоне.

Его влияние на «Макларен» огромно, и не только благодаря нашим результатам на трассе и прогрессу команды, но и благодаря развитию нашего менталитета и мышления.

Учитывая многолетние контракты Ландо Норриса, Оскара Пиастри, а теперь и Андреа Стеллы, мы можем уверенно продолжать идти к нашей цели — стать чемпионами Формулы-1», — приводит слова Брауна пресс-служба «Макларена».