Тото Вольфу посоветовали выплатить Джорджу Расселлу бонус за победу в Спа

Руководителю команды «Мерседес» Тото Вольфу настоятельно посоветовали выплатить Джорджу Расселлу денежный бонус за победу на Гран-при Бельгии.

Расселл первым пересёк финишную черту в «Спа-Франкоршам», но вскоре у него отобрали победу из-за недовеса его машины. Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан и бывший гонщик Дэвид Култхард считают, что Джордж заслужил денежную премию за выступление в Бельгии.

«Я действительно сочувствую Джорджу [Расселлу], потому что это была, возможно, его самая большая победа в его короткой карьере, и она ускользнула от него. Но есть и другие последствия. В контракте у гонщиков обычно прописан бонус за победу. Однако в этот раз команда сработала неудовлетворительно, ведь машина не соответствует установленному весу. Так как же быть? Вы бы дали своему гонщику бонус за победу, если бы он был дисквалифицирован из-за несоответствия машины правилам, или важен только фактический результат?» — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.

«В этом вопросе нет правильного ответа. Всё сводится к сопереживанию и к отношениям между гонщиком и командой. Я знаю Тото. Он не бедный человек. И он очень проницателен и очень осторожен. Он видит в Джордже потенциального чемпиона мира. Почему бы ему не заплатить деньги? Если это просто ошибка команды, а похоже, что так и есть, ведь именно об этом он и сказал в своём пресс-релизе, то заплатите Джорджу деньги. Да, Джордж не утратит аппетит, если ему не заплатят, но ведь вы «Мерседес», вы топ-команда, и вы радовались его успеху. Заплатите ему», — ответил Джордан.