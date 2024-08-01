Покидающий «Альпин» Фамен рассказал, сколько конкретно моторы «Рено» уступают конкурентам

Покидающий пост руководителя «Альпин» Бруно Фамен откровенно рассказал, сколько моторы «Рено» уступают моторам других производителей.

«Сейчас мощность нашего двигателя примерно на 15 киловатт (примерно 20 л.с. – Прим. «Чемпионата») меньше, чем у соперников. Кажется, таковы данные ФИА.

В «Рено» действительно упустили момент в 2014 году, когда были введены текущие правила с двумя гибридными системами. Тогда «Рено» полностью упустила момент.

Теперь у нас дефицит мощности от 10 до 15 киловатт. Скажем так, это нам обходится примерно в две десятых секунды на круге», — рассказал Фамен в выпуске подкаста Beyond The Grid.

Ранее Бруно Фамен подтвердил планы «Рено» по закрытию моторной программы в Формуле-1 в 2025 году.