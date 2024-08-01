Джеймс Ваулз допустил скорый дебют Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 в составе «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз допустил возможность раннего дебюта 17-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 в составе его команды.

«Логан Сарджент должен заслужить своё место в этой команде, как и все остальные. Я совершенно не хочу говорить, что у него есть твёрдое место в нашем составе. Он действительно должен его заслуживать, как Алекс Албон, как и я.

Тото Вольф не навязывает нам Антонелли. Честно говоря, я бы предпочёл дать Логану шанс добиться успеха. Но я не могу твёрдо сказать, что он останется до конца сезона. Если мы сделаем нашу машину быстрее, а мы сделаем её быстрее, то я обязан сделать всё, чтобы мы финишировали в чемпионате как можно выше. Если Сарджент сможет выступать хорошо, то это здорово. Если не сможет, то мне придётся пересмотреть свои варианты.

То что Андреа Кими Антонелли сделал в Спа, было чертовски впечатляющим. Ему удалось обогнать Колапинто — нашего гонщика — по внутренней траектории. Это не просто храбрость под дождём, это требует большого мастерства», — приводит слова Ваулза Grandprix News.