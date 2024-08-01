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«Ред Булл» готовит обновления, они будут распределены между тремя этапами

«Ред Булл» готовит обновления, они будут распределены между тремя этапами
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Команда «Ред Булл» ведёт работу по разработке пакета обновлений, внедрение которого растянется на три гоночных уикенда – Гран-при Азербайджана в Баку, Гран-при Сингапура и Гран-при США в Остине. Об этом сообщает итальянское издание Formu1aUno.

Таким образом, австрийская команда планирует обогнать по темпу стремительно прогрессирующие «Макларен» и «Мерседес».

Но у «Ред Булл» есть проблема. Команда не может выделить дополнительное финансирование на обновления из-за ограничений бюджетов в Формуле-1. «Ред Булл» практически подошел к своему порогу в $ 140 млн. Ситуацию усугубляют частые аварии Серхио Переса.

В такой ситуации, отмечает издание, «Ред Булл» приходится больше полагаться на мастерство Макса Ферстаппена, нежели на характеристики RB20.

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