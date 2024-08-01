«Убирайся из Монако». Питер Уиндзор призвал Ландо Норриса переехать в Великобританию

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор призвал пилота «Макларена» Ландо Норриса переехать из Монако в Великобританию.

«Убирайся из Монако. Уезжай и живи в каком-нибудь городском квартале, может быть, рядом с базой [«Макларена»] в Уокинге. Стань совершенно другим человеком. Просто стань твёрдым и крепким, как гвозди. Вот что ему нужно сделать», — сказал Уиндзор в выпуске на своём YouTube-канале Cameron F1.

На данный момент девять из 20 гонщиков Формулы-1 проживают в Монако. В их число входят действующий чемпион Макс Ферстаппен и самый успешный гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Шарль Леклер также живёт в этом княжестве. В мае монегаск одержал свою первую победу на родной земле.

Также в списке резидентов Монако Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Джордж Расселл, Валттери Боттас, Нико Хюлькенберг и Алекс Албон.