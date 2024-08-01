Михаэль Шмидт: Оукс — это, конечно, человек Флавио Бриаторе

Известный немецкий автоспортивный журналист Михаэль Шмидт рассказал о ниточках, за которые Флавио Бриаторе дёргает за кулисами команды «Альпин».

«Оливер Оукс — это, конечно, человек Флавио. И это, в конце концов, подтверждает, кто на самом деле принимает решения в «Альпин». Он появляется только по воскресеньям, словно призрак, но он дёргает за ниточки. И он действительно крепко их держит», — сказал Шмидт в подкасте Formel Schmidt.

Ранее Флавио Бриаторе был назначен исполнительным советником команды «Альпин».

Бриаторе, бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено», был участником «Крашгейта» в Сингапуре-2008. За это его пожизненно отстранили от Формулы-1, но в 2010-м он был разбанен и с тех пор стал завсегдатаем паддока, а также ведёт дела некоторых гонщиков.

В конце июля французская команда Формулы-1 «Альпин» объявила о назначении Оливера Оукса новым руководителем команды.