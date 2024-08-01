Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выругался во время виртуальной гонки, в которой один из соперников въехал ему в зад, попутно подколов своего напарника по реальным гонкам Серхио Переса.

Крейн [партнёр по сим-рейсингу]: Он закричал так громко, что микрофон сломался.

Макс: Моя гарнитура сломана.

Крейн: Смени свою чёртову гарнитуру!

Макс: Даже Чеко так говорит.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прояснил договорённости с Максом Ферстаппеном об условиях его участия в гонках на симуляторе непосредственно перед Гран-при.

Напомним, Ферстаппен гонялся на симуляторе перед гонкой в Венгрии, из-за чего не ложился спать вплоть до трёх часов ночи. После этого Макс столкнулся с критикой от некоторых фанатов. Ранее на Гран-при Эмилии-Романьи Макс одержал победу, несмотря на параллельное участие в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга».