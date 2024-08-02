«Мерседесу» советуют не перегнуть палку после дисквалификации Расселла в Спа

Бывший стратег «Астон Мартин» и «Макларена» Берни Коллинз призывает «Мерседес» не перегнуть палку после дисквалификации Джорджа Расселла на Гран-при Бельгии, добавляя избыточный вес к своим машинам в следующих гонках.

«Взвешивание чего-либо — одно из самых простых измерений. Так что их просчёту нет оправданий. Гоночный инженер несёт ответственность за то, чтобы машина соответствовала требованиям регламента. Но стоит добавить, что это второй случай за два года, когда «Мерседес» дисквалифицируют из-за несоответствия требованиям.

В Формуле-1 главное — расширять границы. Расселл финишировал на полсекунды впереди Льюиса, а в нашем деле даже небольшие различия имеют огромное значение. Поэтому вы пытаетесь свести вес автомобиля к минимально возможному, чтобы иметь преимущество на протяжении всей гонки.

10 килограммов — это, вероятно, три десятых на каждом круге, то есть килограмм — это 0,03 на круге, так что это действительно сказывается на ходе гонки.

Джордж проехал прекрасные 34 круга на жёстких шинах, хотя все ожидали отрезок из 15 кругов, поэтому их инженер не совсем оценил потерю веса шин, и это привело к недовесу машины.

Я слушал все их радиопереговоры, и ни Джордж, ни Льюис не высказывали опасений по поводу экономии топлива или чего-то ещё. Похоже, инженеры просто недооценили, насколько легче машина будет к концу гонки.

Я думаю, это просто небольшая погрешность. Сейчас им нужно быть осторожными, чтобы не перегнуть палку в следующий уикенд. Не стоит излишне добавлять килограммы к весу машины. Просто в Спа они немного вышли за привычные границы», — сказал Коллинз в подкасте Sky Sports F1.