Инженер «Мерседеса» высказался о последних результатах команды

Главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин после Гран-при Бельгии прокомментировал текущую форму немецкого коллектива.

«Там, где мы были на первых гонках в Бахрейне и в Джидде… было тяжело смотреть на машину и понимать, что нужно было сделать, чтобы добиться скорости. Мы видели, что у неё есть определённые сильные стороны, но также было и множество слабых сторон. Команда блестяще отреагировала на этот вызов. Мы хотим побеждать в гонках и поставили перед собой цель: к концу сезона мы хотим квалифицироваться с поулом и выигрывать гонки.

Теперь у нас было три победы в последних четырёх гонках. Сейчас мы действительно наслаждаемся гонками. Мы надеемся, что сможем перенести свой настрой в заключительную часть сезона. Наша цель — продолжать развиваться и, надеюсь, побеждать в гонках», — приводит слова Шовлина издание Racingnews365.

На данный момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 266 очков.