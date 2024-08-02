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Сейвуд заявил о визите двукратного чемпиона Формулы-1 в моторхоум «Кик-Заубер»

Сейвуд заявил о визите двукратного чемпиона Формулы-1 в моторхоум «Кик-Заубер»
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Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд заявил о том, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», во время Гран-при Бельгии посетил моторхоум коллектива «Кик-Заубер».

«Я видел, как Фернандо [Алонсо] поздно вечером в четверг шёл в моторхоум „Кик-Заубер“ с «представителем команды». Я подозреваю, что у них есть общий интерес к коллекционированию игрушечных поездов или чего-то в этом роде, или именно это они скажут, если их кто-нибудь спросит», — заявил Сейвуд в своём блоге.

На данный момент команда «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 73 очка. У испанского пилота Фернандо Алонсо, идущего на девятом месте в личном зачёте — 49 очков.

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