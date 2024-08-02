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«Сарджент «улетает». В «Уильямсе» представили картинку с «пасхалками» к летнему перерыву

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» в преддверии начала летнего перерыва в Формуле-1 опубликовала у себя в социальных сетях картинку с «пасхалками».

Фото: Williams Racing

Напомним, 29 июля «Уильямс» объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

Также было объявлено, что американский пилот Логан Сарджент покинет состав команды Формулы-1, но коллектив будет оказывать ему полную поддержку в продолжении гоночной карьеры.

На данный момент на счету «Уильямса» четыре очка в Кубке конструкторов. Все очки команде принёс тайский пилот Александер Албон, проводящий свой третий сезон в составе «Уильямса».

В следующем сезоне за команду будут выступать бывшие представители молодёжной академии «Ред Булл» — Карлос Сайнс и Александер Албон.