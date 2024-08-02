76-летний основатель и бывший владелец одноимённой команды в Формуле-1 Эдди Джордан выразил сомнения в успехе «Ауди», назвав их фундаментальную ошибку — базирование заводов за пределами Англии.

«Послушайте, касательно «Ауди», я сомневаюсь в их успехе. Когда вы в последний раз видели, чтобы швейцарская или немецкая команда выигрывала титул чемпиона мира? Мы видели, что сделали в «Тойоте». Они пришли, попробовали сделать так, а потом не получилось. И то количество команд, которые это сделали… это целые состояния. И я должен сказать, что нет лучшего способа управлять своей командой, чем через Британию. У них просто такой богатый багаж знаний. У них просто такое мышление: они способны побеждать, добиваться лучших результатов.

Если вы находитесь в Великобритании, вы просто сядете на поставщика и скажете: «Если вы этого не сделаете, вы просто не получите больше работы». Так что тебе лучше бросить всё и сделать это. И они работают день и ночь, чтобы добиться этого. В Швейцарии поставщики обозначат сроки и будут делать без особой спешки. Такова философия существования гоночной культуры, она заложена в ДНК, и я думаю, что то, что делает «Ауди», в корне неверно», — приводит слова Джордана издание PlanetF1.