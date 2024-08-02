Шварцмана и Бортолето назвали одними из кандидатов на место в «Кик-Заубере»

По сообщениям издания Formu1a.uno, руководство «Ауди» рассматривает в числе возможных кандидатов на место напарника Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубере» молодого гонщика Габриэла Бортолето, выступающего в Формуле-2 за команду «Инвикта», и российского и израильского пилота и чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана.

«Наше издание может сообщить, что имя Габриэла Бортолето также будет на повестке дня для Маттиа Бинотто в качестве возможного партнёра Нико Хюлькенберга в „Ауди“. Бразильский гонщик производит положительное впечатление в свой первый год в Формуле-2…

В «Ауди» могут позволить себе участие новичка, учитывая низкое давление, связанное с пока ещё не высокими требованиями, поэтому есть и другие имена пилотов, такие как Роберт Шварцман, гонщик Ferrari WEC, за которым также широко следят некоторые команды IndyCar», — говорится в статье издания.