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Formu1a.uno: Мик Шумахер предложил себя «Ауди», но безуспешно

Formu1a.uno: Мик Шумахер предложил себя «Ауди», но безуспешно
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25-летний немецкий автогонщик, чемпион Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 года и Формулы-2 в сезоне 2020 года Мик Шумахер обратился в «Ауди» с целью заключения контракта.

«Мик Шумахер предпринял свою последнюю попытку занять место в 2025 году после того, как „Альпин“ выбрала [Джека] Дуэна, предложив себя будущей немецкой команде, но с результатом, который, казалось бы, был отрицательным», — говорится в статье издания Formu1a.uno.

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера провёл в Формуле-1 в качестве пилота команды «Хаас» два сезона. В сезоне-2021 он выступал в коллективе вместе с российским пилотом Никитой Мазепиным, в 2022 году его партнёром стал Кевин Магнуссен.

22 ноября 2023 года было объявлено, что Шумахер будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в сезоне 2024 года за команду «Альпин» в классе гиперкаров.

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