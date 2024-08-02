Сотрудники завода обвинили «Рено» в предательстве

Сотрудники французской автомобилестроительной корпорации «Рено» стали обвинять руководство в предательстве из-за остановки разработки двигателей на 2026 год после объявления о лишении статуса заводской команды и переходе на двигатели другого производителя.

«Мы не ожидали, что это произойдёт. Это удар в спину, предательство. Мы разработали здесь двигатели, способные стать чемпионами Формулы-1 12 раз, а теперь больше не можем? Они даже не дождались первого испытательного стенда двигателя на 2026 год», — приводит слова Карин Дюбрек, представителя профсоюза на заводе Вири-Шатийон, издание Racingnews365.

Завершение следующего сезона положит конец 49-летнему участию «Рено» в Формуле-1 в качестве поставщика двигателей, за это время было выиграно 12 титулов конструкторов вместе с командами «Уильямс», «Бенеттон», «Ред Булл» и «Рено».