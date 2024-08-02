В Lamborghini показали уникальный Revuelto от Ad Personam и Centro Stile

Компания Lamborghini Automobili представила новый уникальный проект на базе своего гибридного спорткара Revuelto — Lamborghini Revuelto Opera Unica, который создан совместными усилиями департамента персонализации Ad Personam и дизайн-студией Lamborghini Centro Stile.

Lamborghini Revuelto Opera Unica Фото: Lamborghini

Автомобиль отличается уникальной раскраской, на которую потребовались дополнительные 475 часов работы. По задумке авторов, узоры на крыше, дверях и крыльях символизируют собой ударяющиеся о скалы волны. Кроме того, у автомобиля уникальная отделка интерьера — на неё ушло ещё около 85 часов работы.

Lamborghini Revuelto Opera Unica Фото: Lamborghini

Отметим, что это уже не первый проект линейки Opera Unica. Так, в прошлом году Lamborghini представила уникальный арт-кар Revuelto на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach в США.

Lamborghini Revuelto Opera Unica Фото: Lamborghini

Напомним, Revuelto была представлена в марте 2023 года. Под капотом у автомобиля 825-сильный двигатель V12, совмещённый с электромотором мощностью 190 лошадиных сил. Суммарная отдача силовой установки Lamborghini Revuelto составляет 1015 лошадиных сил (747 кВт). Максимальная скорость спорткара превышает 350 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 2,5 секунды.