Леклер назвал ключевое качество Вассёра в роли руководителя «Феррари»

26-летний автогонщик из Монако, выступающий за итальянский коллектив «Феррари», Шарль Леклер назвал ключевое качество Фредерика Вассёра в роли руководителя «Феррари».

«Я всегда говорил, что доверяю Фредерику на 200%. Он привнёс в команду новый менталитет, где он заботится о каждом члене команды, стараясь привести людей в наилучшую возможную форму, чтобы максимально раскрыть их потенциал. Думаю, что это ключевое качество Фреда, а также то, что он очень хорош в анализе критических ситуаций», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

После Гран-при Бельгии «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в своём распоряжении 345 очков. У идущей на втором месте команды «Макларен» 366 очков.