Сейвуд: Лоуренс Стролл недоволен текущей формой «Астон Мартин»

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд сообщил, что владелец британского коллектива «Астон Мартин» Лоуренс Стролл недоволен происходящим в команде и может произвести изменения.

«Очень много говорится о «встряске в „Астон Мартин», которая связана со слухами о том, что мы скоро увидим изменения в коллективе, потому что дела идут не так хорошо, как хотелось бы Лоуренсу Строллу. Ходят очевидные (и продолжающиеся) разговоры о присоединении к команде Эдриана Ньюи, хотя в команде уже много технических специалистов. Я спросил у Майка Крака про “Ауди» и он сказал, что вообще не контактировал с ними", — написал Сейвуд в своём блоге.

На данный момент команда «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 73 очка. У испанского пилота Фернандо Алонсо, идущего на девятом месте в личном зачёте, — 49 очков. Лэнс Стролл находится на 10-м месте, имея 24 очка.