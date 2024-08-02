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Хорнер — об уходе Уитли из «Ред Булл»: могу нанять несколько инженеров за его зарплату

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал уход спортивного директора «быков» Джонатана Уитли из команды до официального объявления на Гран-при Бельгии.

«Я знаю, что Джонатан хочет уйти. Почему бы и нет? Он дорогой специалист, я могу нанять несколько инженеров за его зарплату», — приводит слова Хорнера Blick.

Напомним, вчера, 1 августа, «Ред Булл» объявил об уходе спортивного директора Джонатана Уитли в конце сезона-2024, он займёт должность руководителя команды «Ауди». В команде подтвердили, что объявят о новой структуре управления в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что «Ред Булл» покинет глава технического департамента Эдриан Ньюи. Вместе с тем в команде останется продливший контракт советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.