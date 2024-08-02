Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — об уходе Уитли из «Ред Булл»: могу нанять несколько инженеров за его зарплату

Хорнер — об уходе Уитли из «Ред Булл»: могу нанять несколько инженеров за его зарплату
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал уход спортивного директора «быков» Джонатана Уитли из команды до официального объявления на Гран-при Бельгии.

«Я знаю, что Джонатан хочет уйти. Почему бы и нет? Он дорогой специалист, я могу нанять несколько инженеров за его зарплату», — приводит слова Хорнера Blick.

Напомним, вчера, 1 августа, «Ред Булл» объявил об уходе спортивного директора Джонатана Уитли в конце сезона-2024, он займёт должность руководителя команды «Ауди». В команде подтвердили, что объявят о новой структуре управления в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что «Ред Булл» покинет глава технического департамента Эдриан Ньюи. Вместе с тем в команде останется продливший контракт советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Материалы по теме
Кристиан Хорнер анонсировал новую структуру «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android