Зак Браун обозначил цели «Макларена» на вторую половину сезона Ф-1

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, какие цели поставила команда на вторую половину сезона. Следующий 15-й этап Формулы-1 в Зандворте пройдёт с 23 по 25 августа.

«Титул чемпиона среди гонщиков и Кубок конструкторов — два приоритета. Так как в конечном счёте, чтобы выиграть Кубок конструкторов, нам нужно, чтобы оба наших пилота были как можно выше. Я хотел бы видеть их в тройке лидеров. Сейчас у нас второе и четвёртое места. И чем выше мы в личном зачёте среди гонщиков, тем ближе к тому, чтобы выиграть Кубок конструкторов. Все очки имеют значение.

Думаю, следующим большим событием для нас станет попытка побороться за титул чемпиона. Это, безусловно, приятное чувство. Пилоты, команда и все остальные проделали замечательную работу, завоевав 10 подиумов подряд. Это просто потрясающе.

Находиться в борьбе за чемпионство среди гонщиков и Кубок конструкторов — это довольно круто перед выходом на летний перерыв. Так что предстоит много работы, это будет нелегко. Вторая половина сезона будет захватывающей, но я очень доволен всем, чего удалось достичь «Макларену», — приводит слова Брауна Sky Sports.

В настоящий момент Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте, имея на своём счету 199 очков. А его напарник Оскар Пиастри располагается на четвёртой позиции, у него 167 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, имея в активе 366 очков.