Гоночный инженер «Уильямса» Робсон прокомментировал переход Сайнса

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал об изменениях, которые привнесёт испанский пилот Карлос Сайнс в команду со своим приходом. Напомним, Сайнс заключил двухлетний контракт с британским гоночным коллективом.

«Я думаю, что есть несколько вещей, которые будут немного пугающими для нас как для команды инженеров, но думаю, что нет сомнений, что это отличные новости и настоящий сигнал намерений, которые определённо улучшат ситуацию. Думаю, что у Карлоса, не очень хорошо знаю его как личность, но у него репутация человека, который действительно побуждает всех, чтобы выжать из машины максимум.

Он будет требовательным, и это то, что нам это нужно. Я знаю по своему раннему опыту в «Уильямсе», когда у нас были Фелипе и Валттери, или до этого в «Макларене», когда есть два гонщика, которые подталкивают друг друга и борются за серьёзные позиции, приносящие очки, тогда всё становится намного сложнее.

Это просто на порядок труднее на пит-уолле, когда есть две машины, соревнующиеся друг с другом. Никаких причин думать, что это закончится плохо, определённо нет. Это будет хорошо. Но это определённо будет отличаться от того, к чему мы привыкли», — приводит слова Робсона издание Formula Nerds.