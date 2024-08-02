«Однажды я надеюсь побороться с ним за титул чемпиона». Берман высказался об Антонелли

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, высказался о будущих перспективах своего напарника по команде в Формуле-2 17-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Мы всегда следили друг за другом и продвигались примерно в одно и то же время. Я давно знаю Кими, мы немного выступали в гонках друг против друга в Формуле-4, много на симуляторе, теперь мы напарники по команде в Формуле-2.

Надеюсь, он тоже будет в Формуле-1. Потому что заслуживает этого. Однажды я надеюсь побороться с ним за титул чемпиона, потому что я думаю, что это то направление, к которому мы оба стремимся», — приводит слова Бермана официальный сайт Формулы-1.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз допустил возможность раннего дебюта Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 в составе его команды.