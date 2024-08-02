Глава «Астон Мартин» Крак: у нас будет лучшая вторая половина сезона

Глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался, что команда улучшит свои выступления во второй половине сезона Формулы-1, несмотря на неудачи в предыдущих гонках. Следующий 15-й этап Формулы-1 в Зандворте пройдёт с 23 по 25 августа.

«С инженерной точки зрения я вижу просвет. Я доверяю нашим инженерам, развитию производительности болида и аэродинамики. Мы на правильном пути, и у нас будет лучшая вторая половина сезона. Обычно я не так смел в заявлениях, но мы знаем, что у нас есть».

У нас было несколько неудачных месяцев, и время от времени Лэнс и Фернандо публично высказывали свои разочарования. Я не против этого, но я думаю, что нам нужно их защищать. Они элитные спортсмены, но они также и люди. Они выпрыгивают из машины после гонки, они полны адреналина, разгорячённые, они измотаны, а микрофон всегда рядом. Гонщики всегда открыты, и наша работа — быть на их стороне.

Во второй половине сезона запланировано больше обновлений на болид AMR24, прежде чем все силы уйдут на нашу машину 2025 года. Нам нужно быть реалистами, учитывая отрывы от соперников. Мы не отказываемся от борьбы в 2024 году, но скоро фокус сместится на 2025 год. Работа над машиной сейчас очень важна, потому что именно она задаёт нам направление на следующий сезон. Мы всё учтём в 2025 году», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».