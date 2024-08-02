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Джеймс Ваулз раскрыл, какие изменения были сделаны внутри «Уильямса»

Джеймс Ваулз раскрыл, какие изменения были сделаны внутри «Уильямса»
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Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал, какие изменения сделаны внутри команды, чтобы попытаться улучшить результаты британского гоночного коллектива в будущем.

«Внутри нашего коллектива мы выделили команду с дополнительными ресурсами. У нас есть члены команды, которые одновременно сосредоточены на 2024, 2025, 2026 и немного на 2027 годах. Для «Уильямса» это перемена. Мы привыкли работать на год вперёд или даже сосредоточившись на текущем годе.

Когда это происходит в рамках организации, то требуется время, чтобы адаптироваться и вырасти. Так делает «Мерседес», я гарантирую, что и «Ред Булл» так делает. Только для нас это большой отход от того, где мы были», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

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