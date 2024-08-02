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Технический директор «Ред Булл» Ваше ответил, оправдал ли болид RB20 ожидания команды

Технический директор «Ред Булл» Ваше ответил, оправдал ли болид RB20 ожидания команды
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ответил, смог ли болид RB20 оправдать ожидания команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я бы сказал, не полностью. Мы определённо улучшили машину по сравнению с прошлым годом, хотя в некоторых областях мы не достигли того, чего ожидали. В частности в быстрых поворотах мы ожидали большего. Даже не глядя на конкурентов, а сосредоточившись исключительно на себе, мы ожидали немного большего», — приводит слова Ваше издание Motorsport.

Ранее итальянское издание Formu1aUno сообщило, что «Ред Булл» ведёт работу по разработке пакета обновлений, внедрение которого растянется на три гоночных уикенда. Таким образом, австрийская команда планирует обогнать по темпу стремительно прогрессирующие «Макларен» и «Мерседес».

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место, имея в своём распоряжении 408 очков. «Макларен», занимающий вторую строчку, уступает 42 очка.

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