Оскар Пиастри назвал основную цель «Макларена» в сезоне-2024

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что основной задачей британского гоночного коллектива является победа в Кубке конструкторов, а также поделился личными целями.

«Основная цель — выиграть Кубок конструкторов, и я думаю, что у нас очень хорошие шансы на это. Мы сократили отставание от «Ред Булл» в последних шести или семи гонках. Думаю, что касается меня, то в личном зачёте среди гонщиков я, конечно, хотел бы оказаться как можно выше. Я не выбыл из гонки за чемпионство, но хотел бы провести хорошие гонки, добиться стабильности в этом и действительно помочь команде выиграть Кубок конструкторов.

Если в конце года возникнет ситуация, когда мне нужно будет помочь Ландо, то, конечно, мы это обсудим, но главное — выиграть Кубок конструкторов и постараться самому хорошо выступать», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место, имея в своём распоряжении 408 очков. «Макларен», занимающий вторую строчку, уступает 42 очка.