Хуан Пабло Монтойя выступит на этапе NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глене

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя примет участие в гонке NASCAR Cup Series, которая пройдёт в Уоткинс-Глене. Об этом сообщила команда 23XI Racing, одним из совладельцев которой является легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан.

Хуан Пабло Монтойя будет управлять «Тойотой» №50. Гонка пройдёт 15 сентября.

«Я с нетерпением жду возможности вернуться за руль кубковой машины и поучаствовать в гонках на трассе Уоткинс-Глен, которая мне очень нравится и на которой я имел возможность побывать в начале своей карьеры. Для меня большая честь отпраздновать выдающееся наследие команды Mobil 1 в гонках и получить признание за мой вклад в автоспорт. Бренд Mobil 1 был одним из моих первых спонсоров, когда я начал выступать, поэтому представлять бренд снова, когда они празднуют эту веху, будет чем-то особенным. Я также рад работать с 23XI Racing и увидеть, что создаёт команда», — приводит слова Монтойи Nascar.

Хуан Пабло Монтойя выступал в Формуле-1 с 2001 по 2006 год, одержав семь побед и 30 раз поднявшись на подиум. После завершения карьеры в Формуле-1 Монтойя выступал в таких сериях, как NASCAR и IndyCar.