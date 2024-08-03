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«Надеюсь, я ошибаюсь». Окон поделился ожиданиями от дальнейших выступлений «Альпин»

«Надеюсь, я ошибаюсь». Окон поделился ожиданиями от дальнейших выступлений «Альпин»
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон оценил выступления команды в первой половине сезона Формулы-1 и поделился ожиданиями от дальнейших этапов.

«Я ожидаю, что в следующих гонках будет немного сложнее. Надеюсь, я ошибаюсь. Но, по моему мнению, это так. Думаю, что на данный момент я доволен своим выступлением. Я знаю, на чём мне нужно сосредоточиться. Нам нужно продолжать в том же духе и надеяться на улучшение темп во второй половине сезона», — приводит слова Окона издание Pit Debrief.

В настоящий момент «Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков. В личном зачёте французский пилот располагается на 17-й позиции, в его распоряжении пять очков.

Напомним, 25 июля было официально объявлено, что Эстебан Окон подписал многолетний контракт с «Хаасом». В сезоне-2025 Окон будет выступать с британским пилотом Оливером Берманом.

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