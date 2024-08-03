Браун — о решении «Ред Булл» оставить Переса: счастлив, что у меня нет проблем с гонщиками

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал ситуацию с гонщиками в команде «Ред Булл». Напомним, руководство «быков» приняло решение сохранить пилота Серхио Переса в составе команды до конца сезона-2024.

«Да, это сложный вопрос. Они как бы оказались в ситуации, когда у них есть две команды и юниорская программа, но при этом один гонщик, который лидирует в чемпионате, а второй, по-моему, сейчас седьмой там. Хорошие пилоты, выигрывающие гонки. Мы все знаем, что Перес вполне способен победить в любой момент, но, похоже, сейчас у него возникли некоторые проблемы. Я не знаю, что там происходит, но это их дело. Я счастлив, что у меня нет проблем с гонщиками», — приводит слова Брауна Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports F1.

Ранее сообщалось, что в контракте Переса с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов, например, если его отставание от напарника по команде Макса Ферстаппена будет составлять более 100 очков в личном зачёте.

В настоящий момент Макс Ферстаппен в личном зачёте занимает первое место, в его распоряжении 277 очков. Его напарник Серхио Перес располагается на седьмой позиции. Он уступает Ферстаппену 146 очков.