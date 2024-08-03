Гюнтер Штайнер рассказал, что его удивило в первой половине сезона Ф-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался об итогах первой половины сезона Формулы-1, ответив, что до сих пор непонятно, какая команда является лучшей по ходу чемпионата.

«Насколько непредсказуема сейчас Формула-1. Начало сезона, я бы сказал, снова было ознаменовано доминированием Макса. Но, как мы все знаем, всё хорошее когда-нибудь заканчивается — и конец настал. Иногда нужно просто быть терпеливым, пока что-то происходит, и не впадать в негатив. Некоторых людей это раздражало, или они говорили: «Если будет ещё один такой сезон, я больше его не буду смотреть». И вдруг в первой половине сезона оказывается семь разных победителей. Кто бы поставил на это деньги в третьей или четвёртой гонке в этом году? Я бы не стал, честно говоря, но это хорошо.

Для меня самое удивительное, что до сих пор неизвестно, кто лучший на данный момент. Это хорошо перед началом второй половины сезона. Это делает всё интереснее, происходит много событий. Насколько интересной была первая половина сезона, настолько же, по-моему, будет и вторая половина, если не более», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место, имея в своём активе 408 очков. «Макларен», занимающий вторую строчку, уступает 42 очка.