У гоночной трассы «Нюрбургринг» произошёл взрыв. Пострадали 22 человека

В зоне паддока на трассе «Нюрбургринг» перед четвёртым этапом NLS произошёл взрыв, в результате которого пострадали 22 человека. Четверо из них получили серьёзные ранения. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung. Полиция начала расследование.

«Причиной происшествия, скорее всего, стал взрыв баллона со сжатым газом позади боксов в зоне паддока», — говорится в сообщении полиции.

По официальной информации организаторов, инцидент произошёл в паддоке, который был оцеплен полицией, как и прилегающая территория. На трассе были размещены четыре спасательных вертолёта и несколько машин скорой помощи.

Проведение шестичасовой гонки ADAC Ruhr Cup по-прежнему запланировано на сегодня, 3 августа. Организаторы предоставили командам и гонщикам возможность принять участие в гонке.