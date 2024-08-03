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Риккардо рассказал об изменениях в команде после ребрендинга в начале сезона Ф-1

Риккардо рассказал об изменениях в команде после ребрендинга в начале сезона Ф-1
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо поделился мнением, что в результате ребрендинга перед началом сезона-2024 гоночный коллектив перестал действовать как юниорская команда.

Напомним, 24 января команды «Ред Булл» и Visa объявили о многолетнем соглашении, в рамках которого Visa станет первым глобальным партнёром обеих команд «Ред Булл» и представит новую команду в сетке Формулы-1 под названием «Виза Кэш Эпп РБ», бывшей «Альфа Таури».

«Это действительно ощущается по-другому. Я думаю, что легко сделать ребрендинг и сказать: «У нас новый облик». Но и действия должны следовать за этим. Мы принимаем своего рода взрослые решения и идём на риск. Ставим высокие цели, и те, которые, как мы думаем, можем реально достичь. Так что здорово наблюдать это.

Я, наверное, слишком в некотором смысле честен с собой, что, если бы это всё ещё ощущалось как юниорская команда, я бы не чувствовал себя здесь комфортно. Мне сейчас 35, так что я думаю, что я бы чувствовал себя немного не в своей тарелке. И я, конечно, не чувствую. Так что это тоже хороший способ, вероятно, понять это», — приводит слова Риккардо RaceFans.

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