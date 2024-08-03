Херберт объяснил, почему команды Ф-1 не рассматривают кандидатуру Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Джонни Херберт высказал мнение, что ни одна команда Ф-1 не рассматривает кандидатуру немца Мика Шумахера на роль боевого пилота.

«Это губительно для карьеры гонщика, когда он не может обойти своего напарника. Мик не смог этого сделать. Так что его ни у кого нет в «списке покупок», —приводит слова Херберта GPblog.

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера провёл в Формуле-1 в качестве пилота команды «Хаас» два сезона. В сезоне-2021 он выступал в коллективе вместе с российским пилотом Никитой Мазепиным, в 2022 году его партнёром стал Кевин Магнуссен.

Ранее издание издания Formu1a.uno сообщило, что Мик Шумахер обратился в «Ауди» с целью заключения контракта.