Росберг — об Антонелли: переход в команду вроде «Уильямса» стал бы для него полезным

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года, а ныне эксперт на британском телевидении Нико Росберг высказал мнение, что 17-летнему итальянцу Андреа Кими Антонелли, выступающему в Формуле-2, было бы полезно до перехода в «Мерседес» получить опыт в другой команде.

«Я думаю, что у Антонелли просто нет машины, чтобы показать то, на что он способен в Формуле-2. И мы знаем, что иногда это происходит в младших категориях. Так что на данный момент это пустая трата времени.

Поэтому, безусловно, переход в команду вроде «Уильямса» стал бы для него полезным. Чтобы показать, на что он действительно способен, а также начать укреплять свою уверенность в возможном переходе в «Мерседес». Кими Антонелли гонял в моей картинговой команде, когда был маленьким. Он феноменален. Я имею в виду, он как Макс Ферстаппен. Это действительно невероятно», — приводит слова Росберга PlanetF1.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз допустил возможность раннего дебюта 17-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 в составе его команды.