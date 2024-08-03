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«Ред Булл» представил пять вариантов ливреи для ГП Сингапура и запустил голосование

«Ред Булл» представил пять вариантов ливреи для ГП Сингапура и запустил голосование
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» на своём официальном сайте представила пять вариантов ливреи болида для Гран-при Сингапура и запустила голосование среди болельщиков. Фанаты «быков» могут выбрать понравившийся им специальный дизайн, который хотят увидеть в Сингапуре. 18-й этап Формулы-1 пройдёт с 20 по 22 сентября.

Каждая представленная ливрея болида вдохновлена специальными дизайнами из 20-летней истории австрийского гоночного коллектива.

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место, имея в своём активе 408 очков. «Макларен», занимающий вторую строчку, уступает 42 очка.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в личном зачёте занимает первое место, в его распоряжении 277 очков. Его напарник Серхио Перес располагается на седьмой позиции. Он уступает Ферстаппену 146 очков.

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