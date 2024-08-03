Тюнингованная Toyota GR Yaris сразилась в гонке с Lamborghini Aventador SV

На YouTube-канале carwow опубликовано видео гонки по прямой с участием уникальной тюнингованной Toyota GR Yaris с двигателем от Whifbitz и спорткаром Lamborghini Aventador SV.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Toyota GR Yaris, представленная на видео, оснащена переработанным 1,6-литровым 3-цилиндровым турбодвигателем от Whifbitz мощностью 630 лошадиных сил. Кроме того, у автомобиля переработанная трансмиссия, а также для экономии веса удалены задние сиденья. Стоимость такой машины оценивается в £ 130 тыс.

В то же время Lamborghini Aventador SV оснащена 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 750 лошадиных сил. У итальянского спорткара, так же как у японской машины, полный привод. Стоимость такого Aventador SV начинается от £ 238 тыс.

В заезде на четверть мили Lamborghini опередила GR Yaris на 0,3 секунды, показав время 10,7 секунды против 11. В то же время на дистанции в полмили со стартом с хода GR Yaris в двух заездах из трёх оказалась быстрее итальянского спорткара.