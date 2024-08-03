Риккардо — о прогрессе «Макларена»: не думаю, что я мог предположить такое

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о прогрессе «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1. Риккардо выступал за британский гоночный коллектив в сезоне-2021 и сезоне-2022.

«Ожидал ли я этого? Не могу сказать, что да. Не думаю, что я мог предположить такое. Так что, думаю, с этой точки зрения это немного удивительно, что за два года, даже меньше, они, возможно, сейчас являются самыми быстрыми на стартовой решётке. Но я также не смотрю на это так: «О, чувак, если бы только у меня было это». Таков спорт. Любой в этом виде спорта, кто преуспевает, развивается и делает такой большой шаг вперёд за короткий промежуток времени, должен быть удостоен похвалы», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, имея в активе 366 очков. Британский гоночный коллектив уступает «Ред Булл» 42 очка.