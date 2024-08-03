Джордан — об Алонсо и Пересе в нынешнем сезоне Ф-1: что происходит в головах этих парней?

Бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан высказал мнение, что уровень выступлений гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо похож на тот, который наблюдается у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«В начале года Алонсо был великолепен. А в настоящий момент мне нужно посмотреть, где он, вошёл ли в первую десятку в личном зачёте или нет. Он хорошо выступил в Спа и принёс очки для «Астон Мартин». Но это даже близко не тот уровень, на котором он думает, что может быть. Потому что, по его мнению, он ничуть не хуже Льюиса Хэмилтона.

Алонсо ожидал, что сможет сразиться с Льюисом в этом году, но, честно говоря, этого не произошло, и вы не можете себе представить, что это произойдёт в этом году. Поэтому я также размышляю о том, что происходит в головах этих парней с психологической точки зрения», — приводит слова Джордана PlanetF1.

В настоящий момент в личном зачёте Фернандо Алонсо располагается на девятом месте, в его распоряжении 49 очков. Его напарник Лэнс Стролл занимает 10-е место, имея 24 очка.