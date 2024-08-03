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Шарль Леклер: было бы здорово, если бы автоспорт был представлен на Олимпиаде

Шарль Леклер: было бы здорово, если бы автоспорт был представлен на Олимпиаде
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался, что хотел бы, чтобы автоспорт тоже стал частью летних Олимпийских игр.

«Было бы здорово, если бы автоспорт был представлен на Олимпиаде. Однако я думаю, что это немного сложнее организовать, чем для других видов спорта. Мы, очевидно, выступаем за разные команды на разных машинах в Формуле-1. И чтобы у всех был одинаковый автомобиль, то придётся выбирать, очевидно, маршрут, прижимную силу, мощность и всё такое.

Но это определённо возможно. Я бы с удовольствием представлял Монако. Я очень горжусь тем, что я из Монако. Нас очень мало, монегасков. И приятно представлять такую ​​маленькую, но прекрасную страну. Так что я бы с удовольствием это сделал. Но я не знаю, есть ли какие-то планы на это в ближайшем будущем», — приводит слова Леклера GPblog.

Напомним, Шарль Леклер принял участие в традиционной эстафете олимпийского огня накануне открытия летней Олимпиады в Париже. Он стал первым факелоносцем олимпийского огня в Монако.

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