Шарль Леклер: было бы здорово, если бы автоспорт был представлен на Олимпиаде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался, что хотел бы, чтобы автоспорт тоже стал частью летних Олимпийских игр.

«Было бы здорово, если бы автоспорт был представлен на Олимпиаде. Однако я думаю, что это немного сложнее организовать, чем для других видов спорта. Мы, очевидно, выступаем за разные команды на разных машинах в Формуле-1. И чтобы у всех был одинаковый автомобиль, то придётся выбирать, очевидно, маршрут, прижимную силу, мощность и всё такое.

Но это определённо возможно. Я бы с удовольствием представлял Монако. Я очень горжусь тем, что я из Монако. Нас очень мало, монегасков. И приятно представлять такую ​​маленькую, но прекрасную страну. Так что я бы с удовольствием это сделал. Но я не знаю, есть ли какие-то планы на это в ближайшем будущем», — приводит слова Леклера GPblog.

Напомним, Шарль Леклер принял участие в традиционной эстафете олимпийского огня накануне открытия летней Олимпиады в Париже. Он стал первым факелоносцем олимпийского огня в Монако.