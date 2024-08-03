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Комацу: до конца 2023 года «Хаас» не работал как команда

Комацу: до конца 2023 года «Хаас» не работал как команда
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Глава «Хааса» Аяо Комацу подвёл итоги первой части сезона, а также высказался об изменениях в команде.

«Дело не только в числе очков, поскольку, и это очевидно, результаты зависят от выступлений других людей. Вот почему я всегда сосредоточен на том, что мы способны контролировать, что касается только команды «Хаас». Как нам улучшиться? Как улучшить результаты? Как стать лучше в гонках?

Да, 27 очков – это здорово, это больше, чем в прошлом году, но что воодушевляет ещё больше — это командная работа. По правде говоря, мы только сейчас начали работать как команда, этого не было до конца прошлого года. Для меня наибольший позитив заключается в этом», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

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