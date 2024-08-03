Норрис: приятно доказать, что люди ошибались касательно моего контракта с «Маклареном»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что у общественности была неоднозначная реакция на его последнее продление контракта с командой, на тот момент не боровшейся за лидирующие позиции в чемпионате.

«Было много людей, не соглашавшихся с этим или считавших это глупостью. Приятно доказать, что некоторые ошибались. И это не я доказал им, что они неправы, а команда.

Думаю, что, когда вы находитесь внутри команды, внутри Ф-1, вы понимаете вещи намного лучше, чем люди со стороны. Одной из таких вещей является организация, а также командный настрой, и это то, что я наблюдал уже в прошлом году. В этом году мы многое добавили в команду. Приятно видеть, как то, что я считал верным, оказалось таковым», — приводит слова Норриса Sky Sports.