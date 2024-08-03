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Мик Шумахер высказался о своих перспективах на рынке пилотов Ф-1

Мик Шумахер высказался о своих перспективах на рынке пилотов Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер считает, что в настоящий момент ситуация на рынке пилотов в престижнейшей гоночной серии мира благоволит ему.

«Нам придётся подождать. Думаю, что сейчас в Формуле-1 всё открыто. У нас, по сути, есть три или четыре команды со свободными местами и местами без контрактов.

Теперь [после подписания Сайнса в «Уильямс»] многие команды не испытывают давление, связанное с тем, чтобы быстро принимать решение. Что оставляет меня в подвешенном состоянии, но, очевидно, Ф-1 всегда будет приоритетом во всём, что я делаю», — приводит слова Шумахера Divebomb.

Напомним, Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». В немецкий коллектив он перешёл после того, как по завершении сезона-2022 покинул американский «Хаас».

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